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    Osmaniye'de ehliyetsiz genç, kaza sonucu vefat etti

    Kaza yapıp takla atan araçta sıkışarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki liseli gencin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 13:51
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    Osmaniye'de ehliyetsiz genç, kaza sonucu vefat etti

    Akşam saatlerinde Kadirli-Osmaniye yolu üzeri Kazmaca köyü Tülücüler Mahallesi'nde Kadirli’den Osmaniye’ye doğru bir araç hareket etti.

    Seyir halinde olan 01 AU 336 plakalı otomobil önce kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı, daha sonra yanmaya başladı.

    16 YAŞINDAKİ GENCİN KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Otomobil içerisinde sıkışan 16 yaşındaki Murat Türker Ege isimli lise öğrencisi genç yanarak feci şekilde can verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri hayatını kaybeden gencin cesedini araçtan çıkardı.

    CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

    Cumhuriyet savcısını olay yerinde yaptığı incelemenin ardından lise öğrencisi Murat Türker Ege’nin cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi gencin kaza yapıp öldüğü otomobili, kendisinin kullandığı belirlendi.

    Osmaniye de ehliyetsiz genç, kaza sonucu vefat etti #1

    Osmaniye de ehliyetsiz genç, kaza sonucu vefat etti #2

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