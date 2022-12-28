Ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümle burun buruna gelen çocuğu köpek sahipleri asansöre bırakıp kaçtı.

Başıboş sokak köpekleri korku saçmaya devam ediyor.

Vatandaşları yolda yürütmeyecek boyuta gelen sokak köpekleri yıl içerisinde onlarca can aldı.

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi’nde ise yeni bir sahipli köpek saldırısı yaşandı.

Akşam saatlerinde ekmek almak için evden çıkan 14 yaşındaki Ahmet Hakan Gök, sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralı çocuğu bırakıp kaçtılar

Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan çocuk, hayvan sahipleri tarafından oturduğu apartmanın asansör kapısına bırakıldı.

Aile şikayetçi oldu

Bir süre sonra durumdan haberdar olan aile, çocuğu hastaneye götürerek tedavisini yaptırdı, hayvan sahiplerinden de şikayetçi oldu.

O anlar kameralara yansıdı

Çocuğun kaçmasına rağmen peşini bırakmayan köpeğin, çocuğun bacağından yakaladığı anlar iş yeri kamerasıyla kayıt altına alındı.

Osmaniye'de ekmek almaya giderken köpek saldırdı VİDEO



"Ne olduğunu yarım saat sonra söyledi"

Oğlunu bakkala gönderdiğinde olayın yaşandığını aktaran anne Emine Gök, "Eve geldiğinde üstü başı yırtılmış konuşamaz durumdaydı ne olduğunu ancak yarım saat sonra söyledi. Ben de hemen hastaneye götürdüm orada aşısını oldu ama üçüncü doz aşı ellerinde olmadığı için onu yaptıramadım, olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

"Fırlayarak bir anda bana saldırdı"

İHA'nın haberine göre, olay anını anlatan Ahmet Hakan Gök ise, "Bakkala gidiyordum köpeği fark etmedim sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Köpek bana saldırınca ben bakkala doğru koşmaya başladım, köpek bacağımdan yakaladı, sahiplerinden biri köpeği zincirleyip götürürken, diğeri ise beni apartmanın asansör kapısına bıraktı." diye konuştu.