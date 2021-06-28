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    Osmaniye’de elektrikli bisikletin çalınma anları kamerada

    Bir sitenin önünde bulunan elektrikli bisikleti gözüne kestiren şahıs, dakikalarca inceledikten sonra çaldı. Hırsızlık anları anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:25
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    Osmaniye’de elektrikli bisikletin çalınma anları kamerada

    Osmaniye’nin merkez ilçesinde bir şahıs, Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin girişine elektrikli bisikletini park etti.

    Geri döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını fark edince çalındığını düşünüp, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın yaşandığı siteye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini yönlendirdi.

    Bölgede bulunan güvenlik kameraları mercek altına alındı.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    İzlenen görüntülerde şahsın şarjlı bisikleti dakikalarca incelediği, ardından park yerinden çıkartıp iterek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

    Elektrikli bisikleti çalan şahsın kimliği tespit edildi.

    A.C. (40) isimli şahsın, daha önceden hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

    Osmaniye’de elektrikli bisikletin çalınma anları kamerada #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şahıs fiziki takibe alınarak yakalandı.

    Gözaltına alınan A.C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    A.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye’de elektrikli bisikletin çalınma anları kamerada VİDEO

    Osmaniye’de elektrikli bisikletin çalınma anları kamerada #2

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