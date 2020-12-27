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    Osmaniye'de elektrikli bisikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

    Yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan 18 yaşındaki sürücü, hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 14:15
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    Osmaniye'de elektrikli bisikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 18 yaşındaki Ömer Artıkarslan’ın kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

    Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Artıkarslan’ı ağır yaralı olarak önce Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Hayati tehlikesi bulunan genç, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Artıkarslan kurtarılamadı.

    Osmaniye de elektrikli bisikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti #1

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