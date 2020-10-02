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    Osmaniye’de eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı

    Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren koca, sonrasında eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi yaralayıp, polise teslim oldu.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 14:02
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    Osmaniye’de eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı

    Osmaniye’nin Karaçay Mahallesi'nde yaşayan Gökmen Orhan ile eşi Emel Orhan arasında evde tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında av tüfeğini alan Gökmen Orhan, Mehmet Ş. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği eşini vurup yaraladıktan sonra evden ayrıldı.

    POLİSE TESLİM OLDU

    Baş Mahallesi'ne giden Gökmen Orhan, park halindeki otomobilinde gördüğü Mehmet Ş.'yi de tüfekle vurduktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

    Osmaniye’de eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı #1

    EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine iki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Emel Orhan, özel bir hastaneye, Mehmet Ş. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Emel Orhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Osmaniye’de eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı #2

    Osmaniye’de eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı #3

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