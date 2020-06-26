Osmaniye'de eski sevgilisi eniştesini öldürdü

İnternetten tanıştığı sevgilisiyle ayrılan kızın eniştesi, eski sevgili tarafından vuruldu.

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki Atilla K., internetten tanıştığı Sevda K. ile ilişki yaşamaya başladı.

Osmaniye'de yaşayan Sevda K., Atilla K.'nin yaşadığı İstanbul'a gitti.

3 ay süreyle İstanbul'da kalan Sevda K., Atilla Koç ile aralarında çıkan tartışmanın ardından ilişkiyi sonlandırarak Osmaniye'ye döndü.

Sevda K.'yi devamlı telefonla arayan Atilla K.'nin telefon aralamalarından rahatsız olan Sevda K., eski sevgilisinden gelen telefonlara birkaç kez 45 yaşındaki eniştesi Kürşat A.'nın cevap vermesini istedi.

AYRILIĞIN SEBEBİNİ ENİŞTE OLARAK GÖRDÜ

Bunun üzerine araç kiralayarak önce İzmir'e, ardından da Osmaniye'ye giden Atilla K., Sevda K. ile görüşemeyince, ayrılığının sebebi olarak gördüğü 45 yaşındaki Kürşat A.'nın ev adresini bularak kapısının önüde bekledi.

AİLENİN GÖZLERİ ÖNÜNDE CİNAYET

Kürşat A.'nın otomobili ile evinin önüne yaklaştığını fark eden Atilla K., “Kürşat sen misin?” sorusuna “Evet” yanıtını alınca elini beline atarak tabancasını çekip Kürşat A.’ya kurşun yağdırdı.

Ailesi ve çocuklarının önünde vurulan Kürşat A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kiraladığı otomobil ile kaçan Atilla K. ise Osmaniye Merkez Zorkun Caddesi üzerinde polis tarafından yakalanarak göz altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.













