Osmaniye’de bir evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, eve yerleştiren gizli kamera ele verdi.

Osmaniye'nin merkez Esenevler Mahallesi’nde yaşayan öğretmen çift evlerine döndüklerinde evin dağıtılmış olduğunu ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü.

Hırsız girdiği düşüncesiyle odalara yerleştirilen gizli kameralardan kayıtları izleyen çift, iki kadının eve girip, ziynet eşyasını çaldıklarını belirledi.

Evlerine hırsız girdiğini beyan eden çift, polisten yardım istedi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİLER

Eve yerleştirilen kameradaki görüntüleri titizlikle izleyen ekipler hırsızlık şüphelisi iki kadının E.K. ve B.U. olduğunu belirledi. Şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan fiziki takip sonucunda E.K. isimli kadın yakalandı.

Osmaniye'de evi soyan kadınlar kamerada ViDEO

BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari olan hırsızlık şüphelisi B.U. isimli kadını yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.