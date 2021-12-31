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Osmaniye'de firarinin yakalanma anı kamerada

Osmaniye'de firarinin yakalanma anı kamerada

Uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs, ekiplerin düzenlediği operasyonda saklandığı evin bahçesinde kıskıvrak yakalandı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.