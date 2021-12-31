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- Osmaniye'de firarinin yakalanma anı kamerada
Osmaniye'de firarinin yakalanma anı kamerada
Uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs, ekiplerin düzenlediği operasyonda saklandığı evin bahçesinde kıskıvrak yakalandı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
- İHA
- 31.12.2021 - 09:07
Osmaniye Narkotik Sularla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti.
Yapılan fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, polisleri fark eden M.Y. kaçmaya başladı.
BAHÇEDE KISKIVRAK YAKALANDI
Polislerin de arkasından koşması sonucu şahıs uzaklaşamadan saklandığı adresin bahçesinde kıskıvrak yakalandı.
Osmaniye'de firarinin yakalanma anı kamerada VİDEO
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Y. Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi