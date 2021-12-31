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    Osmaniye'de firarinin yakalanma anı kamerada

    Uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs, ekiplerin düzenlediği operasyonda saklandığı evin bahçesinde kıskıvrak yakalandı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 09:07
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    Osmaniye'de firarinin yakalanma anı kamerada

    Osmaniye Narkotik Sularla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretinden  12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti.

    Yapılan fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, polisleri fark eden M.Y. kaçmaya başladı.

    BAHÇEDE KISKIVRAK YAKALANDI

    Polislerin de arkasından koşması sonucu şahıs uzaklaşamadan saklandığı adresin bahçesinde kıskıvrak yakalandı.

    Osmaniye'de firarinin yakalanma anı kamerada VİDEO

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Y. Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi

    Osmaniye de firarinin yakalanma anı kamerada #1

    Osmaniye de firarinin yakalanma anı kamerada #2

    Osmaniye de firarinin yakalanma anı kamerada #3

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