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    Osmaniye'de fıstık hırsızlarının evine baskın yapıldı

    Bir mağazadan yer fıstığı çalan hırsızları yakalamak için jandarma ekipleri harekete geçti. Şahıslar kısa sürede yakalanırken fıstıklar ise sahibine teslim edildi.
    • 22.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 10:07
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    Osmaniye'de fıstık hırsızlarının evine baskın yapıldı

    Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı bir esnafın mağazasından çalınan çuval dolusu yer fıstıkları için ihbar aldı.

    Çalınan fıstıklar için ekipler harekete geçti ve bulunması ilgili çalışma başlattı.

    Mağazadan çalınan fıstıklar için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin titizlikle çalışmasının ardından fıstıkları alan şahıslar tespit edildi.

    Fıstık hırsızları yakalandı

    Kamera incelemeleri sonucu yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından baskın yapıldı.

    İHA'nın haberine göre, şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, ele geçirilen fıstıklar ise sahibine teslim edildi.

    Osmaniye de fıstık hırsızlarının evine baskın yapıldı #1


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