Osmaniye'de, freni boşalan minibüsün altında kalan çocuk öldü

Düziçi ilçesinde yol kenarında oynayan 2 yaşındaki Eren Kapçak, freni boşalan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde sürücüsünün ismi açıklanmayan minibüsün freni boşaldı.

ÇOCUĞA ÇARPTI

Minibüs yol kenarında oynayan 2 yaşındaki Eren Kapçak'a çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, minibüsün çaptığı Eren bebeğin öldüğünü belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Savcının ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Eren bebeğin cansız bedeni, otopsi için Düziçi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Eren bebeğin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken zaman zaman yaşanan gerginlikler nedeniyle de çok sayıda polis ekibi tedbir amaçlı kaza yerine sevk edildi.

İsmi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.