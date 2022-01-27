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    Osmaniye’de fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

    'Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, jandarmanın düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine kondu.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 15:13
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    Osmaniye’de fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.’nin yerini tespit etti.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Ekipler düzenlenen operasyonla R.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.

    Osmaniye’de fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı #1


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