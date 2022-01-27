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- Osmaniye’de fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Osmaniye’de fuhuştan 5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
'Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, jandarmanın düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine kondu.
- DHA
- 27.01.2022 - 14:09
- Güncelleme : 27.01.2022 - 15:13
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.’nin yerini tespit etti.
OPERASYONLA YAKALANDI
Ekipler düzenlenen operasyonla R.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu.