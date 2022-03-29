Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. yangına müdahale sürüyor.

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikası yandı VİDEO







