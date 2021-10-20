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    Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

    Fabrikanın depo kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla alevler başarıyla söndürüldü.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 09:20
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    Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

    Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

    Saat 04.00 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek yayılan yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Alevlerin büyümesi ile çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

    Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın saat 09.00 sıralarında kontrol altında alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

    Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı VİDEO

    Osmaniye de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı #1

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

    Osmaniye de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı #2

    Osmaniye de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı #3

    Osmaniye de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı #4

    Osmaniye de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı #5

    Osmaniye de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı #6

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