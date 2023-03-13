Osmaniye’de görev süresi biten Mehmetçik dualarla uğurlandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye’ye, Jandarma Genel Komutanlığı'nca takviye amaçlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli gönderildi.
Kentte yaklaşık 1 aydır depremzedelerin yaralarını sarmak için görev yapan personelin görev süresi doldu.
Dualarla uğurladılar
Mehmetçik için Osmaniye Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, görev yapan personele teşekkür etti.
Jandarma komandolar, yapılan duanın ardından araçlarla birliklerine uğurlandı.