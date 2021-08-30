Bir iş yerine hırsızlık yapmak için giren 2 kişi, fotoğraf çekilip eğlendiği sırada alarm sesiyle kaçmaya başladı. Çaldıkları eşyaları bırakan hırsızlar, kameraya yansıdı.

Osmaniye Adnan Menderes Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahipleriyle birlikte yapılan incelemede, bazı malzemelerin kapı girişinde ve yazıhanenin dağınık olduğu fark edildi.

BİRBİRLERİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKİP EĞLENDİLER

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, içeri giren iki şüphelinin, rahat tavırlar sergileyerek malzemeleri çaldıklarını, birbirlerinin cep telefonuyla fotoğraflarını çekip eğlendiklerini tespit etti.

Osmaniye'de hırsızlar, girdikleri iş yerinde fotoğraf çekilip eğlendi VİDEO



ALARM ÇALINCA KAÇTILAR

Hırsızların, çaldıkları eşyalarla kapıya yöneldiklerinde ise alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp çaldıklarını bırakarak kaçtıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, şüphelilerin M.C.G. (16) ve B.K. (16) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. İkisinin de 26 ayrı suça karıştığı anlaşılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.