Osmaniye’de hırsızlar, oyun makinesindeki bozuk paraları çaldı

Makinelerin içerisinde bulunan paraların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de oyun makinesine dadanan hırsızlar, paraları alarak kaçtı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir spor salonunda iddiaya göre iş yeri sahibi Mehmetcan Arslanlı, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında iş yerinden ayrıldı.

Spor salonunun karşısında bulunan parkta yaşları 15 ila 16 olan dört şahıs, salonun bahçesinde bulunan oyun makinelerinin yanına geldi. Bir süre oyun makineleri ile oynayan şahıslar, ardından makinelerin içerisinde bulunan kumbaradaki paralara yöneldi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kumbarayı açmak için uzun uğraşlar veren şahıslar, daha sonra getirdikleri tornavida benzeri aletle kumbarayı açtı. İçinde bulunan yaklaşık 100 liralık bozuk paraları alan çocuklar, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen Mehmetcan Arslanlı, oyun makinesinin kumbarasının açık olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Arslanlı, manzara karşısında şoke olduğunu söyledi

Durum, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kayıtlarını inceledikten sonra şahısların bulunması için çalışma başlattı.

"CİHAZLARA 200-300 LİRALIK ZARAR VERMİŞLER"

Şahısların kumbarayı açmak için tornavidaya benzer bir alet getirdiklerini belirten iş yeri sahibi Mehmetcan Arslanlı, "Sabah salonu açmak için geldiğimde oyun kasasının açık olduğunu gördüm. İçindeki paralar alınmıştı. Güvenlik kameralarına baktığımda 15-16 yaşlarında dört tane şahıs vardı. Onların yaptığını tespit ettik. Zaten yüzleri de açık şekilde görünüyor. Cumartesi günü saat 16.00 sırlarında ben salondan çıktıktan sonra karşıda dört tane şahıs oturuyor. Bizim girip çıkmamızı takip ediyor.





Bizim çıktığımızı gördükten sonra dört kişi geliyor buraya, aletlerin yanında önce oynuyor gibi görünüyorlar. Daha sonra birisi ayrılıyor, içlerinden tornavida getiriyor. Kapağını zorlayarak cihazı açmaya çalışıyorlar. Cihazlara 200-300 liralık zarar veriyorlar. Kumbarayı yeni açmıştık, içerisinde de 50-100 lira gibi bir para olması gerekiyordu. Biz gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. İkisini bulduk. Geldiler yanımıza, özür dilediler. Diğer ikisini yani asıl yapanları arıyoruz. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelsin istemiyoruz." diye konuştu.