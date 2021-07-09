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    Osmaniye'de hırsızlık yapmak için kılık değiştirdi

    Kılık değiştiren hırsız, bir apartmanın önünde park halinde duran motosikleti çaldı. Motosikletinin çalındığını fark eden şahıs, polis ekiplerine haber verdi.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 17:11
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    Osmaniye'de hırsızlık yapmak için kılık değiştirdi

    Osmaniye'de E.C.D. ile A.S., bir apartmanın önünden motosiklet çaldı.

    Motosikletinin çalındığını fark eden şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler ihbar üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

    ETEK GİYİP, EŞARP TAKTILAR

    Apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, izledikleri görüntüler karşısında şaşkına döndü.

    Motosikleti çalan iki şahıstan birisinin tanınmamak için etek giyip, eşarp takarak kendisine kadın süsü verdiği görüldü.

    Görüntülerden şahısların daha önceden hırsızlık suçlarından kaydı olan E.C.D. ile A.S.  olduğunu tespit eden ekipler, fiziki takip sonucunda merkeze bağlı Dervişli köyünde E.C.D.’yi yakaladı.

    DİĞER HIRSIZI YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.S. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Osmaniye de hırsızlık yapmak için kılık değiştirdi #1

    Osmaniye de hırsızlık yapmak için kılık değiştirdi #2

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