Osmaniye'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

25 yaşındaki gencin öldüğü kavga sonrası polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmaniye’nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesi İmam Gazali Cami önündeki yolda karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada 25 yaşındaki Murat Çelik silahla, İ.Ç, S.Ç, A.Ç ve G.Ç. de aldıkları darbelerle yaralandı.

SİLAHLA VURULAN GENÇ KURTARILAMADI

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ve kurusıkı tabancaya de el konuldu.

Kavgaya karışan 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.