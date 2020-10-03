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    Osmaniye'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

    25 yaşındaki gencin öldüğü kavga sonrası polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 03.10.2020 - 16:11
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    Osmaniye'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

    Osmaniye’nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesi İmam Gazali Cami önündeki yolda karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavgada 25 yaşındaki Murat Çelik silahla, İ.Ç, S.Ç, A.Ç ve G.Ç. de aldıkları darbelerle yaralandı.

    SİLAHLA VURULAN GENÇ KURTARILAMADI

    Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Osmaniye de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı #1

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ve kurusıkı tabancaya de el konuldu.

    Kavgaya karışan 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Osmaniye de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Osmaniye de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı #3

    Osmaniye de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı #4

    Osmaniye de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı #5

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