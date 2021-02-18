Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi üzerinde iddiaya göre, güvercin uçurmak için arkadaşının yanına giden Barış Akgöllü ve Zafer Eyi, aralarında husumet bulunan M.M. ile karşılaştı.

Karşılaşma üzerine taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

M.M. yanında getirdiği tabancayla Akgöllü ve Eyi’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Eyi ve Akgöllü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan Zafer Eyi hayatını kaybederken, tedaviye alınan Barış Akgöllü’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de husumetliler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO

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SALDIRGAN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan M.M. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.