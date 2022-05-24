Osmaniye'de huzur operasyonu: 172 gözaltı

Huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 172 kişiden 7’si tutuklandı.

Osmaniye'de huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3’ü av tüfeği 5’i tabanca olmak üzere 8 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 172 kişiden 7’si tutuklandı.

172 kişiden 7'si tutuklandı

İHA'nın haberine göre; yapılan uygulamalarda ise 1 adet çalıntı araç, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet çalıntı bisiklet, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı televizyon, 6,14 gram eroin, 0,86 gram esrar ile 0,59 gram metamfetamin ele geçirildi.