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- Osmaniye'de huzur operasyonu: 172 gözaltı
Osmaniye'de huzur operasyonu: 172 gözaltı
- 24.05.2022 - 08:49
- Güncelleme : 24.05.2022 - 09:25
Osmaniye'de huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.
Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3’ü av tüfeği 5’i tabanca olmak üzere 8 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 172 kişiden 7’si tutuklandı.
172 kişiden 7'si tutuklandı
İHA'nın haberine göre; yapılan uygulamalarda ise 1 adet çalıntı araç, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet çalıntı bisiklet, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı televizyon, 6,14 gram eroin, 0,86 gram esrar ile 0,59 gram metamfetamin ele geçirildi.