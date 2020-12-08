Osmaniye'de iki arkadaş, aynı kadından olma kayıp çocuklarını arıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Turgay Telsiz ve Halil Kurt, aynı kadınla resmi nikahsız birlikte oldukları sırada olan ve yüzlerini hiç görmedikleri kayıp çocuklarını arıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Turgay Telsiz, 2005 yılında askerdeyken telefon ile konuştukları o zamanki soyadıyla Emine Söğüt, şimdiki soyadı ile Emine Çaylı adlı kişiyle arkadaşlık kurdu.

Askerliği biten Turgay Telsiz, Adana’nın Kozan ilçesine gelerek ev tuttu.

Aslen Karabüklü olan ve Karabük’te yaşayan 35 yaşındaki Emine Çaylı, bir süre sonra askerdeyken tanıştığı Turgay Telsiz’in yanına gelerek resmi nikahsız şekilde beraber yaşamaya başladı.

HAMİLEYKEN GİTTİ

Aradan geçen 1 yıl sonunda Emine Çaylı hamile kaldı. Hamileliğin 6’ncı ayında Karabük’e “Ailemin yanına gidiyorum.” diyen Emine Çaylı’dan, bir daha haber alınamadı.

3 ay sonra Karabük Doğumevi'nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Emine Çaylı, Turgay Telsiz’e “Gel çocuğunu al.” dedi.

"EVLATLIK VERDİM"

Karabük’e çocuğunu almaya giden Turgay Telsiz’e birlikte olduğu Emine Çaylı, “Ben çocuğu evlatlık verdim, beni de unut çocuğu da unut.” dedi.

Çaresizce Karabük’ten geri dönen Turgay Telsiz, şu anda 13 yaşında olan ve hiç yüzünü görmediği çocuğunu arıyor.

İŞ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE OLDU

Emine Çaylı’nın çocuğa ne yaptığının akıbeti bilinmezken, 2013 yılında Emine Çaylı, Turgay Telsiz ile tarla işinde beraber çalıştığı iş arkadaşı 53 yaşındaki Halil Kurt'u telefon ile arayarak Turgay’dan 5-6 yıldır ayrıldığını ve kendisi ile evlenmek istediğini söyledi.

HAMİLE KALINCA YİNE GİTTİ

Halil Kurt, Emine Çaylı’nın bu teklifini kabul etti. Yine aynı şekilde 2013 yılında Kozan ilçesi Kayhan köyüne gelen Emine Çaylı, bu kez de eski eşinin iş arkadaşı Halil Kurt ile dini nikahlı şekilde yaşamaya başladı.

Yaklaşık 1 yıl birlikte yaşayan Emine Çaylı yine hamile kaldı. Aynı şekilde hamileliğinin 5’inci ayında Halil Kurt’un evde olmadığı bir günde evden kaçan Emine Çaylı, Adapazarı Doğum Hastanesi'nde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

"ÇOCUĞUN ÖLDÜ"

Çocuk doğduktan kısa bir süre sonra Halil Kurt’u arayan Emine Çaylı, “Bir erkek çocuğu doğurdum, gel çocuğunu al.” dedi.

Halil Kurt Adapazarı’na doğru yola çıkarken, Emine Çaylı tekrar telefon ile aradığı Halil Kurt’a “Gelme çocuğun öldü, beni de unut çocuğu da unut.” dedi.

Kendi çapında araştırmalar yapan Halil Kurt, doğan çocuğun ölmediğini, iddiaya göre Emine Çaylı’nın Bayram Y. isimli kişi ile çocuğu Murat isimli birine para karşılığı evlatlık verdiğini öğrendi.

Turgay Telsiz yüzünü hiç görmediği çocuğunu ararken, iş arkadaşı olan Halil Kurt’un da Emine Çaylı ile birlikte yaşadığını, ardından çocuğu olduğunu ve hiç görmediği çocuğunu aradığını öğrendi.

"PARA KARŞILIĞI SATIYOR"

İki arkadaş kader birlikteliği yaptı ve Turgay Telsiz 13 yaşındaki kız çocuğunu Halil Kurt ise 7 yaşındaki erkek çocuğunu aradı. Emine Çaylı’nın büyük bir şebekenin parçası olduğunu söyleyen Halil Kurt, “Arada 10’un üzerinde adam var. Belki de daha fazladır. Bu şekilde çocuk doğuruyor. Para karşılığı satıyor. Örneğin benim çocuğumu 15 bin liraya satmış. Ben çocuğumu istiyorum.” şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUMU GÖRMEK İSTİYORUM"

Turgay Telsiz ise 13 yıldır yüzünü hiç görmediği çocuğunu aradığını belirterek, “Benim çocuğumu da para karşılığı başka bir aileye sattığını Emine bana söyledi. 13 yıldır arıyorum. Geçtiğimiz yıl Emine Çaylı’nın telefonuna bir şekilde ulaştım. Benden sonra bir başkasıyla dini nikahlı yaşamış. Daha sonra gelip benim iş arkadaşım Halil Kurt ile yaşamış. Halil Kurt’tan sonra iki adam daha var. Şu anda ise soyadı Çaylı olan başka bir adamla evli. Emine bana geçen yıl çocuğumu bulmamda yardımcı olacağını söyledi. Ancak şu anda telefonlarımı engelledi. Ben dünya gözüyle çocuğumu görmek ve ona sahip çıkmak istiyorum.” şeklinde konuştu.