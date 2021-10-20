Çalıştığı sırada inşaattan düşen adam, belindeki halat sayesinde dördüncü katta asılı kaldı.

Osmaniye Kadirli'de, 10 katlı site inşaatında işçi kazası yaşandı.

İnşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek düşen ismi öğrenilemeyen işçiyi, belindeki halat hayatta tuttu.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Dördüncü katta asılı kalan ve korkuyla çevresindekilere bağıran genç adamın yardımına iş arkadaşları koştu.

Osmaniye'de inşaattan düşen işçiyi emniyet halatı kurtardı VİDEO

YARA ALMADAN KURTULDU

Emniyet halatından çeken işçiler, şahsı pencereden içeri almaya başardı.

KENDİNE GELEMEDİ

Şokta olan ve ölümden taktığı emniyet halatı sayesinde kurtulan işçi ise uzun süre kendine gelemedi.



