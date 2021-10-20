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    Osmaniye'de inşaattan düşen işçiyi emniyet halatı kurtardı

    Çalıştığı sırada inşaattan düşen adam, belindeki halat sayesinde dördüncü katta asılı kaldı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:21
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    Osmaniye'de inşaattan düşen işçiyi emniyet halatı kurtardı

    Osmaniye Kadirli'de, 10 katlı site inşaatında işçi kazası yaşandı.

    İnşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek düşen ismi öğrenilemeyen işçiyi, belindeki halat hayatta tuttu.

    BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

    Dördüncü katta asılı kalan ve korkuyla çevresindekilere bağıran genç adamın yardımına iş arkadaşları koştu.

    Osmaniye'de inşaattan düşen işçiyi emniyet halatı kurtardı VİDEO

    Osmaniye de inşaattan düşen işçiyi emniyet halatı kurtardı #1

    YARA ALMADAN KURTULDU

    Emniyet halatından çeken işçiler, şahsı pencereden içeri almaya başardı.

    KENDİNE GELEMEDİ

    Şokta olan ve ölümden taktığı emniyet halatı sayesinde kurtulan işçi ise uzun süre kendine gelemedi.

    Osmaniye de inşaattan düşen işçiyi emniyet halatı kurtardı #2

    Osmaniye de inşaattan düşen işçiyi emniyet halatı kurtardı #3

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