Vatandaşların ürettikleri zeytinyağı, bal ve salça gibi organik ürünleri satın alma bahanesiyle nitelikli dolandırıcılık yapan organize suç örgütü yakalandı.

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri üreticileri dolandırdıkları tespit edilen şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 100'ün üzerinde mobeseden görüntü kaydı izleyen ekipler, şüphelilerin Cuma S. ,Ümit S., Mehmet S. ve Suriye uyruklu Mustafa K. olduğunu tespit etti.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİYLE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ürünlerini satan üreticilere kayıt dışı numaralarla ulaştıkları, Osmaniye’de bir adres tarif ettikleri ve sipariş ettikleri ürünleri belirtilen adrese bırakmalarını istedikleri belirlendi.

Siparişleri bu adrese bırakan üreticileri daha sonra ödeme yapmak için farklı bir adrese çağırdıkları saptandı. Ürün sahipleri bu adrese gidince, şüphelilerin bırakılan ürünleri kamyonete yükleyip bölgeden ayrıldıkları saptandı.

6 ÜRETİCİ MAĞDUR OLDU

Şüphelilerin, bu yöntemle Hatay, Kahramanmaraş ve Adana olmak üzere toplam 6 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Üreticilerin bu şekilde dolandırıldıklarını çözen ekipler zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı.

Osmaniye'de internetten sipariş vererek satıcıları dolandıran şebeke çökertildi VİDEO

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kirli oyunları bozulan organize suç örgütüne sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri bulundukları evde kıskıvrak gözaltına aldı.

Cuma S., Ümit S., Mehmet S. ve Mustafa C. isimli 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şahısların evlerinde yapılan aramada 417 kilo salça, 157 kilo zeytinyağı, 63 kilo bal ile Osmanlı Dönemi’ne ait 205 adet sikke ve bir adet silahla bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



















