Osmaniye'de kaçakçılık operasyonu: Makaron ele geçirildi Araç durdurularak yapılan aramada, 1 milyon 280 bin adeti boş, 16 bin 800 adeti dolu toplamda 1 milyon 296 bin adet makaron ele geçirildi.

Türkiye genelinde kaçakçılıkla mücadele sürüyor. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Toprakkale ilçesi girişinde B.T'nin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Makaron ele geçirildi Aramada 1 milyon 280 bin adeti boş, 16 bin 800 adeti dolu toplamda 1 milyon 296 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alındı Gözaltına alınan şüpheli B.T. jandarmaya götürülerek adli işlem başlatıldı.