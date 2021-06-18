Kaldırımda yürüdüğü sırada bir marketin önünde boş bisiklet fark eden hırsız, bisikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Mayıs’ta Osmaniye'deki Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir markete alışveriş yapmak için gelen şahıs bisikletini marketin önüne park etti.

Marketten çıktığında bisikletinin yerinde olamadığını fark eden şahıs polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

BİSİKLETİN ÇALINDIĞINI GÖRDÜ

Olay yerinde çalışma başlatan ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler kaldırımda yürürken marketin önündeki bisikletin kilitli olmadığını fark eden bir şahsın çaldığını gördü.

Osmaniye'de kaldırımda yürüyen hırsız, bisiklet çaldı VİDEO











FİZİKİ TAKİPLE YAKALANDI

Eşkalinden kimliği tespit edilen şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan T.D. (33) olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.