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    Osmaniye'de kamyonete araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Osmaniye’de kamyonet ile otomobil çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
    • 04.05.2022 - 22:21
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    Osmaniye'de kamyonete araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Osmaniye-Kadirli karayolu üzeri Sakarcalık köyü civarında meydana geldi.

    Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardaki yaralılar kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkarıldılar.

    Osmaniye'de kamyonete araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Video

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Osmaniye de kamyonete araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #1

    1 kişi öldü, 4 yaralı

    Yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere 4 yaralının tedavisi sürüyor.

    Osmaniye de kamyonete araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #2


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