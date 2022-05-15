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    Osmaniye’de kamyonetin ezdiği 2 yaşındaki Recep Tayyip, hayatını kaybetti

    Misafirliğe gittiği evden çıkan kamyonet sürücü, 2 yaşındaki çocuğu aracının altına aldı. Talihsiz çocuk hastanede can verirken, kaza ile ilgili soruşturma açıldı.
    • 15.05.2022 - 08:38
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    Osmaniye’de kamyonetin ezdiği 2 yaşındaki Recep Tayyip, hayatını kaybetti

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde İsmail Yurtkal’ın evine misafirliğe giden Rafet G., bir müddet ev halkı ile oturduktan sonra evine dönüş yapmak için park halindeki 80 DV 686 plakalı kamyonetine bindi.

    Kamyonetin altında kaldı

    Saat 22:30 sıralarında Yurtkal’ın 2 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yurtkal, Recep G.'nin kullandığı kamyonetin altında kaldı.

    Kamyonetin üzerinden geçtiği talihsiz çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kurtarılamadı

    Tedaviye alınan Recep Tayyip, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    DHA’nın haberine göre kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Osmaniye’de kamyonetin ezdiği 2 yaşındaki Recep Tayyip, hayatını kaybetti #1


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