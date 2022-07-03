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    Osmaniye'de kanala giren Murat hayatını kaybetti

    Hava sıcaklığı nedeniyle kanala giren 17 yaşındaki Murat akıntıya kapıldı. Ekipler tarafından yeri tespit edilerek çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 03.07.2022 - 16:30
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    Osmaniye'de kanala giren Murat hayatını kaybetti

    Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, korkunç bir olay yaşandı.

    Göçmenler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Murat Gönül, akıntıya kapıldı.

    Arkadaşları kurtaramadı

    DHA'nın aktarımına görei Gönül’ün çırpındığını gören arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sudan cansız bedeni çıkarıldı

    Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gönül’ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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