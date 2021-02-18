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Osmaniye’de kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay sonra öldü

Osmaniye’de kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay sonra öldü

3 ay önce evinin önünde tabanca ile vurularak ağır yalanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tutuklu cinayet şüphelisi, aynı gün iki arkadaşını da öldürmüştü.