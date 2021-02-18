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- Osmaniye’de kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay sonra öldü
Osmaniye’de kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay sonra öldü
- DHA
- 18.02.2021 - 07:11
4 Kasım 2020 tarihinde Osmaniye’nin Kadtirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlutepe Caddesi'nde ikamet eden Alim Can Eynallı, evinin önünde tartıştığı ağabeyi Ali Eynallı'yı tabanca ile boğazından vurup, olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan ağabey, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AYNI GÜN İKİ ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜ
Ağabeyini ağır yaralayan şüpheli, daha sonra arkadaşları Murat Deniz ile Tamer Koşkoş'u aynı gün farklı yerlerde tabancayla vurarak öldürdü.
Saldırı ve cinayetlerin ardından şüpheli Alim Can Eynallı, polise giderek teslim oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 AY YAŞAM SAVAŞI VERDİ
Kardeşi tarafından tabanca ile vurulan ve yoğum bakım ünitesinde 3 ay yaşam savaşı veren Ali Eynallı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.