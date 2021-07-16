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- Osmaniye'de kargo kamyonu ile kurbanlık taşıyan tır çarpıştı
Osmaniye'de kargo kamyonu ile kurbanlık taşıyan tır çarpıştı
Kurbanlık koyunların taşındığı tıra çarpan kamyonet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, tırın içindeki koyunlar ise telef oldu.
- DHA
- 16.07.2021 - 17:41
- Güncelleme : 16.07.2021 - 17:42
Osmaniye- Gaziantep yolunda Yusuf Bingöl yönetimindeki 21 FL 444 plakalı kargo kamyonu, kurbanlık koyunları taşıyan Ergün Yokuş’un kullandığı 12 AAD 943 plakalı tıra arkadan çarptı.
ONLARCA KOYUN ÖLDÜ
Kazada sürücüler Yusuf Bingöl, Ergün Yokuş ve tırda bulunan Sabri Arıtürk yaralandı. Tırın dorsesinde bulunan koyunlardan onlarcası ise öldü.
Kaza yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Yusuf Bingöl, doktorların tüm müdahalelerin rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.