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Osmaniye'de kargo kamyonu ile kurbanlık taşıyan tır çarpıştı

Osmaniye'de kargo kamyonu ile kurbanlık taşıyan tır çarpıştı

Kurbanlık koyunların taşındığı tıra çarpan kamyonet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, tırın içindeki koyunlar ise telef oldu.