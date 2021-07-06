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    Osmaniye’de karşıya geçerken ezilmekten son anda kurtuldu

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki araca çarptı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmekte olan genç, ezilmekten son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 16:51
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    Osmaniye’de karşıya geçerken ezilmekten son anda kurtuldu

    Osmaniye’de şehir merkezinden Zorkun Yaylası yönüne seyir halinde olan A.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı.

    Olukbaşı Yaylası'nda yol kenarında park halindeki S.G. ve F.K.’ye ait otomobillere çarpan sürücü, aracı durdurmayı başaramadı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kaza sırasında yolun karşısına geçmekte olan M.G. (14) isimli bir şahıs, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Osmaniye’de ezilmekten son anda kurtuldu VİDEO

    Osmaniye’de karşıya geçerken ezilmekten son anda kurtuldu #1

    Osmaniye’de karşıya geçerken ezilmekten son anda kurtuldu #2

    Osmaniye’de karşıya geçerken ezilmekten son anda kurtuldu #3

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