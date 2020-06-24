Osmaniye'de kavgada bir kişi kalp krizinden öldü

Akraba olan kirveler arasında çıkan kavgada 52 yaşındaki adam hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi çevre yolu altında ikamet eden akraba olan kirveler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında H.T. (52) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

H.T.'nin yakınları Düziçi Devlet Hastanesi'ne akın etti. Buraya gelen grubun olayları büyütmesi üzerine Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne destek amaçlı Osmaniye'den gelen çevik kuvvet ekipleri, duruma müdahale ederek kalabalığı hastane dışına çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taraflar daha sonra sakinleşerek hastane çevresinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.