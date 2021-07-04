Osmaniye'de keçi otlatırken kayalıklardan düşen kadın öldü

Keçi otlattığı sırada kayalıklardan düşen 52 yaşındaki Elif Bucak'ın cansız bedeni, 5 saatlik çalışmanın ardından kayalıklardan çıkarıldı.

Akşam saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde keçi otlatmak için evden çıkan 52 yaşındaki Elif Bucak'a uzun süre ulaşamayan yakınları aramaya başladı.

Yakınlarının 3 saatlik aramalarının sonucunda Bucak, Yolatı mevkiinde kayalıkların arasında bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

30 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Sağlık ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kadının öldüğünü tespit etti. Arazi şartlarının zor olması nedeniyle sarp kayalıklara inen AFAD ve jandarma ekipleri Bucak'ın cansız bedenini yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından çıkartabildi.

Bucak'ın cenazesi olay yerinde hazır bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





