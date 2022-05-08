Osmaniye'de kızının evinden çıkan adamın cansız bedeni sudan çıkarıldı

İlbistanlı köyünde yaşayan kızına giden yaşlı adam, buradan çıkıp kız kardeşine doğru yola koyuldu. Bir süre sonra kendisinden haber alınamayan adamın Savrun Çayı'ndan cesedi çıkarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mecit Kocaman, kızının İlbistanlı köyündeki evine gitti.

Kızıyla bir süre oturan Kocaman, dün sabah saatlerinde, Dikirli'deki kız kardeşi Sariye Sungur’un yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Haber alınamayan adam için ihbarda bulunuldu

İHA'nın aktarımına göre, kız kardeşinin yanına gitmeyen ve Kadirli ilçesindeki yaşadığı evde de olmadığı anlaşılan yaşlı adam için yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri köyde ve köyden ayrıldığı evin yakınından geçen Savrun Çayı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaşlı adamın cansız bedeni Savrun Çayı'nda bulundu

Gece saatlerinde sonlandırılan arama sabah da devam etti. Arama kurtarma çalışmasını yürüten AFAD ve jandarma ekipleri 80 yaşındaki Mecit Kocaman’ın cesedini Savrun Çayı içerisinde suyun içinde buldu. Ceset sudan çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kocaman'ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.