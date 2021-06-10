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    Osmaniye'de kocası ve görümcesini uykusunda öldüren kadın tutuklandı

    Osmaniye'de kocası ve görümcesini uyuduğu sırada silahla başlarından vurarak öldüren kadın 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 19:59
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    Osmaniye'de kocası ve görümcesini uykusunda öldüren kadın tutuklandı

    Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde meydana gelen olayda, Gülten Usta, sabah saatlerinde kocası Süleyman Usta (27) ve görümcesi Ela Usta'yı (18) uyuduğu sırada av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdü. Kocasını ve eşini öldürdükten sonra jandarmayı arayarak ‘kocamı ve görümcemi öldürdüm’ diyerek kendisini ihbar etti.

    TUTUKLANDI

    İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Gülten Usta, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

    Osmaniye de kocası ve görümcesini uykusunda öldüren kadın tutuklandı #1

    EŞİNİ ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİKTEN, GÖRÜMCESİNİ ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gülten Usta’nın ifadesindeki sözleri ise kan dondurdu. Usta, 9 yıllık eşini şiddetli geçimsizlik yaşadığını için öldürdüğünü öne sürerken görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti.

    Osmaniye de kocası ve görümcesini uykusunda öldüren kadın tutuklandı #2

    Osmaniye de kocası ve görümcesini uykusunda öldüren kadın tutuklandı #3

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