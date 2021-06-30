Osmaniye’de, kokan evden 2 römork dolusu çöp çıkarıldı

Sokaktan topladığı çöpleri evine getiren Feride K.’nin evinden yayılan kokular, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Yapılan çalışmalar ile Feride K.’nin evinde 2 römork çöp çıkarıldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Çamiçi Mahallesi’nde ikamet eden Feride K., cadde sokaklarda bulduğu çöpleri evine getirmeye başladı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Feride K.’nin evinden çıkan kokular, havaların da ısınması ile mahalleye yayılmaya başladı.

Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine yazdıkları dilekçe ile durumu anlattı.

TEMİZLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Şikayet üzerine harekete geçene yetkililer, evi kontrol etti.

Evde çöplerin biriktiği yönünde yetkililere bilgi verilmesi üzerine belediye encümen toplantısında evin temizlenmesine karar verildi.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILDI

Çıkan karar üzerine Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı.

Evden 2 römork dolusu çöp çıkardı.

“TEKRARDAN YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRECEĞİZ”

Düziçi Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Saygılı, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Vatandaşlar tarafından verilen bir dilekçeyi değerlendirdik. Dilekçenin konusu da mahallede bulunan çöp evle ilgiliydi.

Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak bir şekilde başkanımızın talimatıyla geldik.

Evi incelediğimizde evin çöp olduğunu tespit ettik. Ekiplerimizle beraber evi temizleyeceğiz.

Ardından yıkayıp dezenfekte edip tekrardan yaşanılabilir bir hale getireceğiz.”