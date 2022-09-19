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    Osmaniye'de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi

    Düziçi ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, önce bir araca daha sonra iş yerine girdi. İş yerinde bulunan Doğan Çam, kazada yaralandı.
    • 19.09.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 00:17
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    Osmaniye'de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde Yusuf T. yönetimindeki otomobil, önce biraraca daha sonra iş yerine girdi.

    Yusuf T. yönetimindeki  bir bankaya ait ticari araç, Sedef A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

    Kaza sonrası hakimiyetini kaybeden sürücü, bir iş yerine girdi. Kaza anında iş yerinde bulunan 48 yaşındaki Doğan Çam, ölümden kıl payı kurtuldu.

    Osmaniye'de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi - VİDEO

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan Doğan Çam’ı hastaneye kaldırdı.

    Osmaniye de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi #1

    Osmaniye de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi #2

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