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Osmaniye'de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi

Osmaniye'de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi

Düziçi ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, önce bir araca daha sonra iş yerine girdi. İş yerinde bulunan Doğan Çam, kazada yaralandı.