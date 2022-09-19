- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye'de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi
Osmaniye'de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi
Düziçi ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, önce bir araca daha sonra iş yerine girdi. İş yerinde bulunan Doğan Çam, kazada yaralandı.
- 19.09.2022 - 17:51
- Güncelleme : 20.09.2022 - 00:17
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde Yusuf T. yönetimindeki otomobil, önce biraraca daha sonra iş yerine girdi.
Yusuf T. yönetimindeki bir bankaya ait ticari araç, Sedef A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonrası hakimiyetini kaybeden sürücü, bir iş yerine girdi. Kaza anında iş yerinde bulunan 48 yaşındaki Doğan Çam, ölümden kıl payı kurtuldu.
Osmaniye'de kontrolünü kaybeden otomobil iş yerine girdi - VİDEO
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre, çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan Doğan Çam’ı hastaneye kaldırdı.