Euro
9.6678
-0.3%
Dolar
8.073
-0.4%
Altın
453.12
-0.39%
Borsa
1.401
1.63%
Bitcoin
521.666
2.32%
EXEN Coin
27.13
14.37%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Osmaniye'de köpeği ezen sürücü kamerada

    Osmaniye’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpıp kaza yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de köpeği ezen sürücü kamerada

    Osmaniye Kuzey çevre yolu meteoroloji kavşağı üzerinde meydana gelen olayda, minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı.

    Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam M.K. isimli minibüs sürücüsü, köpeği ölüme terk etti.

    GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

    Kaza yerinden uzaklaşan sürücünün peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden sürücüyü tespit etti.

    Osmaniye'de köpeği ezen sürücü kamerada ViDEO

    Osmaniye de köpeği ezen sürücü kamerada #1

    BİN 33 LİRA CEZA KESİLDİ

    Yapılan fiziki takip sonucunda sürücü yakalandı. M.K. isimli sürücüye çarptığı hayvanı veterinere götürmediği için bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

    Osmaniye de köpeği ezen sürücü kamerada #2

    Osmaniye de köpeği ezen sürücü kamerada #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir