Osmaniye’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpıp kaza yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı.

Osmaniye Kuzey çevre yolu meteoroloji kavşağı üzerinde meydana gelen olayda, minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı.

Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam M.K. isimli minibüs sürücüsü, köpeği ölüme terk etti.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Kaza yerinden uzaklaşan sürücünün peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden sürücüyü tespit etti.

Osmaniye'de köpeği ezen sürücü kamerada ViDEO

BİN 33 LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan fiziki takip sonucunda sürücü yakalandı. M.K. isimli sürücüye çarptığı hayvanı veterinere götürmediği için bin 33 lira idari para cezası uygulandı.





