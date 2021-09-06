Osmaniye’de korkunç kaza: 2 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Osmaniye’de otoyolda hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye gişeleri çıkışı civarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YK 819 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Seyfettin Çelik idaresindeki 06 BJF 036 plakalı tıra yandan çarptı.

Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve kurtarma ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ DE YARALANDI

Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, aynı araçta yaralanan H.K. (12), D.K. (8), Z.Ş.K. (13), Z.C. (50) ve A.K. (8) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen yaralı bir kadın ise kaza yerinde ayakta tedavi edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.K. hayatını kaybederken, Z.Ş.K. ve Z.C.’nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araç içerisinde sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.