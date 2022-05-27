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    Osmaniye'de köy evlerini soyanlar yakalandı

    Köy evlerinden metal, demir ve bakır ev eşyalarını çaşan şahıslar, jandarma tarafından tespit edilerek adliyeye sevk edildi.
    • 27.05.2022 - 09:21
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    Osmaniye'de köy evlerini soyanlar yakalandı

    Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde son dönemlerde hırsızlık olayları artış göstermeye başladı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaypak Köyündeki evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

    Hırsızlık olaylarının yaşandığı evlerden kazan, leğen, çaydanlık gibi eşyalar ile demir parçaları çalan 2 şüpheli tespit edildi.

    Adliyeye sevk edildiler

    Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan eşyalar da ele geçirildi. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Osmaniye de köy evlerini soyanlar yakalandı #1


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