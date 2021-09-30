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Osmaniye’de, koyun yünlerinin arasından esrar çıktı

Osmaniye’de, koyun yünlerinin arasından esrar çıktı

Narkotik köpeği Pars ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, yolcuya ait çuvalın içinden koyun yünlerine sarılmış, 7 kilo 50 gram esrar maddesi çıktı.