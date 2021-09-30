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- Osmaniye’de, koyun yünlerinin arasından esrar çıktı
Osmaniye’de, koyun yünlerinin arasından esrar çıktı
Narkotik köpeği Pars ile bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, yolcuya ait çuvalın içinden koyun yünlerine sarılmış, 7 kilo 50 gram esrar maddesi çıktı.
- DHA
- 30.09.2021 - 14:24
- Güncelleme : 30.09.2021 - 14:28
Osmaniye’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
29 Eylül günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent güzergahlarında oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışmalar yaptı.
Durdurulan yolcu otobüsünde narkotik madde arama köpeği ‘Pars’ ile yapılan aramalarda, otobüsünün bagaj kısmı açıldı.
ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
Yolculardan H.S.’ye ait çuvalda, çevresi koyun yünü ile kaplanmış vaziyette 4 ayrı poşete sarılı 7 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.S., emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Osmaniye’de, koyun yünlerinin arasından esrar çıktı VİDEO