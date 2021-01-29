Euro
8.8663
-0.42%
Dolar
7.3052
-0.4%
Altın
436.15
0.4%
Borsa
1.488
-0.66%
Bitcoin
259.389
12.15%
EXEN Coin
17.74
-2.42%
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Osmaniye'de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza

    Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 31 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 106 bin 516 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza

    Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli köyünde yaşayan M.Ü.Y.'nin evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Alınan arama kararı doğrultusunda eve giren ekipler, içeride bulunan 31 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeye kurallarına uymamaktan toplam 106 bin 516 lira idari para cezası uyguladı.

    Ayrıca yapılan aramada İ.B.'nin üzerinde 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    M.Ü.Y. ile M.Y. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, İ.B. hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

    Gözaltına alınan şüpheliler M.Ü.Y., M.Y. ve İ.B. jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


    Osmaniye de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza #1

    Osmaniye de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza #2

    Osmaniye de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza #3

    Osmaniye de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir