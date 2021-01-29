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Osmaniye'de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza

Osmaniye'de kumar baskını: 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza

Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 31 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 106 bin 516 lira ceza kesildi.