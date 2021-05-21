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    Osmaniye'de kumar baskını: 41 bin lira ceza

    Yayla evinde kumar oynayan 12 kişiye "kumar oynamak" ve "koronavirüs tedbirlerine uymamak" gerekçesiyle 41 bin 628 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 17:38
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    Osmaniye'de kumar baskını: 41 bin lira ceza

    Osmaniye İl Jandarma ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A.B.’ye ait yayla evinde kumar oynandığı bilgisini aldı.

    Yapılan araştırma ve takip sonucu ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile birlikte adrese baskın düzenledi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Evde kumar oynayan 12 kişi yakalandı.

    Evde yapılan aramada iskambil kağıtları, ruhsatsız 2 tabanca, 5 şarjör ve 50 kurşun ele geçirildi. Kumar oynatan Y.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

    PARA CEZASI YAĞDI

    Şüphelilere, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 41 bin 628 lira idari para cezası kesildi.

     


    Osmaniye de kumar baskını: 41 bin lira ceza #1

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