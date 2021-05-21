Osmaniye'de kumar baskını: 41 bin lira ceza

Osmaniye'de kumar baskını: 41 bin lira ceza

Yayla evinde kumar oynayan 12 kişiye "kumar oynamak" ve "koronavirüs tedbirlerine uymamak" gerekçesiyle 41 bin 628 lira ceza kesildi.

Osmaniye İl Jandarma ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A.B.’ye ait yayla evinde kumar oynandığı bilgisini aldı.

Yapılan araştırma ve takip sonucu ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile birlikte adrese baskın düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Evde kumar oynayan 12 kişi yakalandı.

Evde yapılan aramada iskambil kağıtları, ruhsatsız 2 tabanca, 5 şarjör ve 50 kurşun ele geçirildi. Kumar oynatan Y.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

PARA CEZASI YAĞDI

Şüphelilere, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 41 bin 628 lira idari para cezası kesildi.



