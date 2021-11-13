Osmaniye'de lise öğrencisi genç kız, koronavirüse yenildi

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi Selma Gülce, yaşamını yitirdi.

Bahçe Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde korona virüs nedeniyle tedavi altına alındı.

15 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren lise öğrencisi 17 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.