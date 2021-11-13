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    Osmaniye'de lise öğrencisi genç kız, koronavirüse yenildi

    Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi Selma Gülce, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 03:23
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    Osmaniye'de lise öğrencisi genç kız, koronavirüse yenildi

    Bahçe Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde korona virüs nedeniyle tedavi altına alındı.

    15 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren lise öğrencisi 17 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Osmaniye de lise öğrencisi genç kız, koronavirüse yenildi #1

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