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    Osmaniye'de, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet şarampole devrildi

    Mevsimlik işçi taşıyan kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
    • 11.05.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 15:32
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    Osmaniye'de, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet şarampole devrildi

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde saat 12.30 sıralarında, Şanlıurfa’dan Çanakkale’ye mevsimlik işçi taşıyan Mehmet Sait A. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Sait A., önce bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.

    İhbar üzerine bölge çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    5’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı

    DHA’nın haberine göre; sürücüyle birlikte 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, çevre hastanelere kaldırıldı.

    5 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Osmaniye de, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet şarampole devrildi #1

    Soruşturma başlatıldı

    Kaza nedeniyle, otoyoldaki ulaşım bir süreliğine kontrollü bir şekilde sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Osmaniye'de, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet şarampole devrildi VİDEO


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