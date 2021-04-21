Osmaniye'de minibüsün havalandırmasından metamfetamin çıktı

Osmaniye'de polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı minibüsün üst havalandırma ızgarası içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada üst havalandırmada ızgara içine gizlenmiş 316.76 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Minibüste bulunan B.A. ve R.C., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.













