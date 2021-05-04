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    Osmaniye’de motosiklet hırsızı yakalandı

    Park halindeki motosikleti çalan şahıs, çevredeki kamera görüntüleri izlenerek yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:25
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    Osmaniye’de motosiklet hırsızı yakalandı

    Osmaniye’de, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8010 Sokak üzerine park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Görüntülerden, motosikleti çalan şahsın D.A. olduğu belirlendi.

    Şahsın gittiği istikametteki kamera görüntüleri incelendi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Yapılan saha çalışmaları ve fiziki takip sonucunda D.A., aynı gün motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

    Osmaniye’de motosiklet hırsızı yakalandı #1

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