Osmaniye'de öğrenciler teknolojik ayakkabı geliştirdi

Bir ortaokulda 2 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle yaptığı projede, yürüdükçe bataryası şarj olan, aydınlatma yapan telefon şarj edebilen ve GPS takip sistemi bulunan ayakkabı geliştirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan özel bir okulun fen bilimleri öğretmeni Osman Peker koordinesinde 7’nci sınıf öğrencisi Yusuf Bilal Bakır ve 6’ncı sınıf öğrencisi Doğa Duru Kaplan, yürüdükçe bataryası şarj olan, aydınlatma yapan, telefon şarj edebilen ve kaybolunduğunda yerinizi tespit için üzerinde takip sistemi olan ayakkabı geliştirdi.

Yapılan projenin, önümüzdeki günlerde ortaokullar arası proje yarışmasına katılacağı belirtildi.

"Kaybolduğunuzda yerinizin tespiti için ayakkabıda GPS takip sistemi bulunmaktadır"

Projeyi öğrencileri ile birlikte yapan fen bilimleri öğretmeni Osman Peker, “2022-2023 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK'ın düzenlediği ortaokullar arası yarışma çerçevesinde yenilenebilir enerji temalı bir ürün tasarladık. Bu ayakkabı yüründüğünde kendini yenileyebilir enerjiye sahip, bu enerjiyi üzerinde bulunan lityum pil ve onun üzerinde bulunan basınca duyarlı sensörlerden almaktadır. Yüründüğünde basınca duyarlı bu sensörler yüründüğünü algılıyor ve lityum pile enerjiyi depoluyor. Ayrıca üzerinde bulunan USB girişi ile bu enerjiyi kullanabiliyoruz. Ayrıca kaybolduğunuzda yerinizin tespiti için ayakkabıda GPS takip sistemi bulunmaktadır.” dedi.

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"Yüründüğünde basınç algılanıyor ve üretilen enerjiyi lityum pile depoluyor"

Projeye katılan 7’nci sınıf öğrencisi Yusuf Bilal Bakır ise, “Projemizde kullandığımız malzemeler şarj edilebilen lityum pil basınca duyarlı sensör led ampül bağlantı kabloları ve anahtar. Projemizin çalışma prensibi şöyle. Basınca duyarlı sensör lityum pilin üzerinde bulunuyor. Yüründüğünde basınç algılanıyor ve üretilen enerjiyi lityum pile depoluyor. Bu şekilde ayakkabı işlevini görüyor.” diye konuştu.

"Doğal afetler ve trafik kazası gibi durumlarda telefonumuzu USB girişinden şarj edebiliriz"

İHA'nın haberine göre projede yer alan öğrencilerden Doğa Duru Kaplan da, “Ayakkabımızın üzerinde bir USB girişi bulunmaktadır. Zor durumda kalındığında telefon şarj edilebilir. Bu basit ama hayat kurtaran bir ayrıntı olabilir. Doğal afetler ve trafik kazası gibi durumlarda telefonumuzu USB girişinden şarj edebiliriz. Ayrıca kaybolma durumlarını önlemek için ayakkabıda bir de takip cihazı bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.