Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
475.007
0.60%
BTXN Coin
12.83
-1.00%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Osmaniye'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

    Osmaniye'de tırla çarpışan ve içerisinde öğrenci ve velilerini taşıyan minibüs yan yattı. Kazada 17 kişi yaralandı.
    • 29.05.2022 - 02:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

    Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Dervişli köyü civarında, Kadirli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri velileriyle birlikte Gaziantep'e geziye gitti.

    Direksiyonu sağ şeride kırdı

    Gezi dönüşü TAG otoyolu Osmaniye gişelerine 10 kilometre kala M.Ç. idaresindeki servis minibüsü önünde seyreden N.C. idaresindeki otomobile çarpmamak için direksiyonu sağ şeride kırdı.

    Osmaniye'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı - Video

    17 yaralı

    Sağ şeritte ilerleyen E.Ş. idaresindeki plakalı tıra yandan çarpan servis minibüsü yan yattı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüs kullanılamaz hale gelirken kazada sürücü M.Ç. ile öğrenci ve velilerden oluşan 17 kişi yaralandı.

    Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Osmaniye de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Minibüsün ön camı kırılarak çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Osmaniye de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı #2

    Osmaniye de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı #3

    Osmaniye de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    ABD'de kabin görevlisinin dişlerini kıran yolcuya hapis cezası
    Dünya

    ABD'de kabin görevlisinin dişlerini kıran yolcuya hapis cezası

    Marmaris'teki midibüsten, üst üste oturmuş 19 göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Marmaris'teki midibüsten, üst üste oturmuş 19 göçmen yakalandı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir