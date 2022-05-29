Osmaniye'de tırla çarpışan ve içerisinde öğrenci ve velilerini taşıyan minibüs yan yattı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Dervişli köyü civarında, Kadirli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri velileriyle birlikte Gaziantep'e geziye gitti.

Direksiyonu sağ şeride kırdı

Gezi dönüşü TAG otoyolu Osmaniye gişelerine 10 kilometre kala M.Ç. idaresindeki servis minibüsü önünde seyreden N.C. idaresindeki otomobile çarpmamak için direksiyonu sağ şeride kırdı.

Osmaniye'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı - Video



17 yaralı

Sağ şeritte ilerleyen E.Ş. idaresindeki plakalı tıra yandan çarpan servis minibüsü yan yattı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüs kullanılamaz hale gelirken kazada sürücü M.Ç. ile öğrenci ve velilerden oluşan 17 kişi yaralandı.

Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Minibüsün ön camı kırılarak çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







