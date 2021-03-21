Uyuz hastalığına yakalanan köpek, hayvanseverlerin çabaları ile sağlığına kavuştu.

Osmaniye’de bulunan bir dinlenme tesisinde bir grup hayvansever tarafından zayıf düşmüş bir köpek bulundu.

Uyuz hastalığına yakalanan köpek için, Adana'da bulunan Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO)’ne bağlı hayvan severler harekete geçti.

Koruma altına alınan köpek veteriner kontrolünden geçirildi.

Simon adı verilen köpek, öz verili çalışmaların ardından sağlığına kavuşturuldu.

“HAYATA TUTUNDU”

MEYAKO kurucusu Çiğdem Uğur, “Uyuz hastalığı başlangıç seviyesindeyken insanlar bu hastalıktan korkup köpeklerini atıyorlar. Aslında bu hastalığın çok ucuz maliyetli bir tedavisi var. İlerleyen dönemlerde bu hastalık, hayvanların yaşama şansını düşürüyor. Simon da hayata tesadüfen tutunan çocuklarımızdan. Onun da tedavisi çok uzun sürdü. Birçok iç organı ve kan değerleri çok kötü durumdaydı. Şu anda durumu gayet iyi.” şeklinde açıklamalarında bulundu.

Osmaniye'de ölmek üzere bulunan köpek sağlığına kavuştu ViDEO

“ŞİDDET GÖRMELERİNE RAĞMEN İNSANLARA GÜVENEN TEK HAYVAN”

Uğur, ayrıca şu sözleri kaydetti: “Hayvanların ısırması, insanlardan kaçması çok doğal. Tedavilerin ardından bazen ilaç tedavisine devam etmemiz gerekiyor. O yüzden de kafeslere almak zorunda kalıyoruz. Kafese girdiğimiz anda bize saldırdıkları zamanlar da oluyor. Yanlarına oturup konuşuyoruz. Belirli bir zaman sonra elimizi yalamaya çalışıp yaklaşmaya başlıyorlar. O yüzden sevgi ve güven çok önemli. Sanırım dünya üzerinde insandan şiddet görmesine rağmen insanlara hala inanılmaz derecede güvenen ve yaklaşan bir tek hayvanlardır.”

350 KÖPEĞE BAKIYORLAR

Dernek Başkanı Emir Erdoğan, barınakta travma geçirmiş 150'ye yakın köpeğin olduğunu barınak dışında besledikleri köpeklerle birlikte toplamda 350 köpeğe baktıklarını söyledi.

“YARALI NEREDEYSE GİDİP ALIYORUZ”

Aydoğan, “Sosyal medya üzerinden çok fazla travma geçirmiş hayvan görüyoruz. Bize yönlendirenler de oluyor. Kimisinin ön bacağı kopmuş, kimisinin kuyruğu kesilmiş gibi birçok olay yaşamış köpeğimiz var. Biz burada travma geçirmiş köpekleri besleyip koruma altına almaya çalışıyoruz. Buraya gelen ziyaretçiler hayvanların durumunu görmek için geliyor. Sahiplendirebildiklerimizi sahiplendiriyoruz. Bazen vatandaşlarımız bizim yerimizi bildikleri için yolda gördükleri yaralı hayvanları bize getiriyorlar. Biz tedavilerini yaptırıyoruz. Eğer getirme imkanları yoksa yaralı hayvan neredeyse biz kendimiz gidip alıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından hiçbir şekilde üşenmeden arabamıza atlayıp gidip kurtarıp geliyoruz.” dedi.